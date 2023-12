Ravenna, false esenzioni al vaccino per il Covid: 36 indagati

La procura di Ravenna ha notificato a 36 persone, tra medici e pazienti, l'avviso di conclusione delle indagini per l'ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti fasulli, per ottenere l'esenzione dalle vaccinazioni contro il Covid-19.

I medici sono sette e risiedono a Ravenna, Cotignola (Ravenna), Manciano (Grosseto), Napoli, San Pietro in Vincoli (Ravenna), Verona e Rieti. I pazienti sono perlopiù ravennati e, in alcuni casi, provenienti da altre province o regioni.