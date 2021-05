Ragazza scomparsa nel Reggiano, indagati anche i due cugini di Saman

I due avrebbero avuto, quindi, un ruolo nella sparizione della ragazza. Nelle immagini vengono ritratti con attrezzi da lavoro utilizzati verosimilmente per preparare una buca nella zona dell'azienda agricola dove lavoravano i familiari di Saman. Madre, padre e zio di Saman sono irreperibili dai primi di maggio perché tornati in patria e ora ricercati tramite una rogatoria internazionale.





Alcune centinaia di persone si sono unite in piazza Unità d'Italia a Novellara, nella Bassa Reggiana, per prendere parte alla fiaccolata dedicata a Saman Abbas. "La nostra comunità è stata travolta da una situazione senza precedenti - ha detto la sindaca Elena Carletti che ha preso la parola - siamo qui per una ragazza che forse nessuno di voi ha conosciuto. Saman non è da sola e non sarà mai da sola. A prescindere da quello che accadrà". Al suo fianco anche diversi sindaci, assessori e consiglieri comunali ma anche parlamentari reggiani ed esponenti di diverse religioni che hanno voluto mostrare vicinanza e solidarietà al paese, stringendosi attorno alla comunità in questi giorni di grande apprensione per le sorti della ragazza.