Piacenza, sfonda porta di vetro durante una lite: 28enne muore dissanguato 

Un uomo di 28 anni è morto dissanguato dopo aver sfondato con un calcio il vetro di una porta di casa, durante una lite con la convivente. L'episodio è avvenuto in un'abitazione vicino a Rivergaro, in Valtrebbia, nel Piacentino. Il giovane è deceduto poco dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.