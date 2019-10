Donna uccisa nel Foggiano, i carabinieri fermano il presunto omicida

Cristoforo Aghilar a settembre era evaso dagli arresti domiciliari per precedenti reati ed era fuggito in Germania con la fidanzata 21enne, figlia della vittima. Una volta in Germania la ragazza si sarebbe accorta del carattere violento dell'uomo e avrebbe informato di questo alcuni familiari. Questi l'avrebbero convinta ad abbandonare Aghilar, a tornare in Italia e a trovare rifugio da alcuni parenti che vivono lontano da Orta Nova.

La ragazza ha seguito il consiglio ed è scappata. Sabato il 36enne è tornato in paese, ha fatto irruzione in un bar e ha minacciato con una pistola la mamma della fidanzata e alcuni parenti della donna per avere notizie sulla ragazza. Pare che in questa circostanza l'arma si sia inceppata. Dopo le minacce subite sabato sera, Filomena Bruno si era trasferita a casa della madre. Lunedì la donna era tornata nella sua abitazione per prendere gli effetti personali.

Accoltellata due volte - L'uomo l'ha vista entrare e si è precipitato in casa dove è scoppiata una lite durante il quale la 53enne ha tentato di fuggire, ma è stata raggiunta e accoltellata almeno due volte al petto. Sono subito scattate le ricerche di Aghilar che non aveva lasciato alcuna traccia elettronica della sua fuga perché non aveva con sé né cellulari né carte di credito.