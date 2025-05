Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Il giovane era in sella a una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo mentre percorreva la Statale 45. La moto si è schiantata contro un guardrail e il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto il 118 e i carabinieri.