Piacenza, contatto tra un treno merci e un regionale: nessun ferito

Contatto tra un treno merci e un treno regionale, fermo in attesa di entrare nella stazione di Piacenza. La circolazione sulla linea ferroviaria è interrotta tra Piacenza e Codogno, in provincia di Lodi, dalle 16:20. Al momento non risultano feriti. L'incidente non ha provocato problemi sull'Alta Velocità: quanto successo riguarda solo la linea ordinaria Piacenza-Milano.