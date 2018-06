Piacenza, 28enne accoltellata dal marito davanti ai figli piccoli

Una 28enne è stata accoltellata più volte dal marito a Piacenza al culmine di una lite in casa a Piacenza, davanti ai due figli piccoli della coppia. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita; l'uomo è stato invece portato in questura, dove ha trascorso la notte. Ancora in corso le indagini della polizia per ricostruire l'accaduto.