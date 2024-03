Parma, si finge carabiniere e tenta truffa a 87enne: messo in fuga

Un 41enne si è finto prima carabiniere e poi avvocato per raggirare una donna di 87 anni di Fontanellato, in provincia di Parma, chiedendole 8mila euro.

L'uomo avrebbe detto alla anziana che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che "bisogna pagare le spese legali". Il 41enne si è presentato, poco dopo, in veste di avvocato per ritirare i soldi. La truffa non ha convinto la 87enne che, con l'aiuto dei vicini, è riuscita a metterlo in fuga.