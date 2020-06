Parma, respinto ricorso Raffaele Cutolo: il boss resta in carcere

Il boss Raffaele Cutolo resta in carcere a Parma. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Bologna, che ha respinto il ricorso della difesa del 78enne che chiedeva il rinvio dell'esecuzione della pena con detenzione domiciliare per motivi di salute. Il fondatore della Nuova Camorra Organizzata è in regime di 41 bis e secondo il tribunale le sue condizioni non sono incompatibili con la detenzione carceraria.