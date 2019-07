Parma, ragazza morsa da un ragno violino finisce in pronto soccorso

Una ragazza di 28 anni a Collecchio , in provincia di Parma, è stata morsa da un ragno violino mentre prendeva il sole. Inizialmente la giovane non si è accorta della puntura del ragno , uno dei più velenosi in Italia ma il cui morso è indolore. Solo dopo poche ore ha notato un forte arrossamento nella parte del corpo interessata dalla puntura e ha cominciato ad avere febbre alta .

Dodici ore dopo, la corsa in pronto soccorso dove i medici hanno asportato la sacca di veleno praticando anche due punti. La ferita, però, è stata completamente ripulita solo due giorni dopo l'arrivo in ospedale della ragazza.



La giovane non è la prima vittima del morso del ragno violino. L'aracnide, infatti, è uno dei più pericolosi della penisola, presente in tutta Italia e di piccole dimensioni (circa 4-5 centimetri). Il suo morso indolore porta le vittime ad accorgersi della puntura solo in seguito a un arrossamento, ma le conseguenze per gli umani possono essere anche molto gravi.