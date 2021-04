Pacco sospetto a casa di Bonaccini, rafforzate le misure di sicurezza | Sul plico la scritta "Frode Covid"

Ansa

C'erano cartacce e pannolini sporchi in un pacco sospetto consegnato nella casa di Stefano Bonaccini, in provincia di Modena. Due uomini si sono presentati a casa del presidente dell'Emilia-Romagna con un pacco di cartone: sopra c'era un foglio con la scritta "Frode Covid". Subito sono stati allertati i carabinieri, che hanno consigliato al presidente di lasciare il pacco fuori casa. Sono state adottate misure per rafforzare la sicurezza di Bonaccini.