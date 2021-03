Covid, Bonaccini: “Contagio cresce, governo fa bene a pensare a una stretta”

“Credo che il governo faccia bene a porsi il tema di dare una stretta robusta per qualche settimana, abbiamo bisogno che quando si riapre non si richiuda mai più”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in diretta a “Mattino Cinque”, a proposito di una possibile nuova stretta che potrebbe essere decisa oggi dal governo.

“Il contagio sta crescendo in quasi tutto il Paese, i numeri sono preoccupanti, le varianti hanno cambiato quasi la natura del virus perché contagiano molto più rapidamente”, ha specificato Bonaccini aggiungendo che “quando si dice lockdown in ogni caso non sono mai più state chiuse industrie, fabbriche, cantieri. Può darsi che la stretta del weekend possa essere sufficiente”. Ci vuole poi "una valutazione territorio per territorio: io ho deciso la scorsa settimana le zone rosse per Bologna e Modena – conclude - perché i contagi erano molto alti e ho voluto dare una stretta immediatamente".