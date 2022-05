Operaio morto di Covid a Castelvetro (Modena), i titolari dell'azienda sono accusati di omicidio

I titolari di un'azienda di Castelvetro (Modena) sono accusati di omicidio nell'ambito dell'indagine sulla morte di un operaio di 63 anni, avvenuta pochi giorni dopo aver contratto il Covid.

Tra il marzo e l'aprile del 2020 l'uomo lavorava in appalto, per conto di una cooperativa, in un'impresa di lavorazione carni. Il titolare della società e il rappresentante della cooperativa sono finiti nel mirino degli inquirenti a causa della "mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale" sul luogo di lavoro. Uno dei due andrà a processo, l'altro lo saprà a novembre.