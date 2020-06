Morto in monopattino, conducente auto indagata per omicidio stradale

E' indagata per omicidio stradale la 40enne che era alla guida dell'auto coinvolta nello scontro con un monopattino, a Budrio (Bologna), in cui è morto un uomo. A bordo del mezzo a due ruote c'era Andrea Cacciari, impiegato 60enne che, per le ferite riportate nell'incidente, è morto all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano.