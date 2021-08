A indicarlo sono alcune indiscrezioni che vengono riferite dall'agenzia Ansa sul tragico incidente avvenuto il 3 agosto. Il funerale dell'operaia si terrà nel pomeriggio a Massa Finalese.

Lutto al Comune di Bastiglia - Ha proclamato il lutto cittadino il Comune di Bastiglia, in cui la donna viveva con il compagno e con la figlia di quattro anni. "Per l'intera giornata - scrive in una nota l'amministrazione - saranno esposte le bandiere a mezz'asta nella sede comunale e verranno sospese le manifestazioni pubbliche in segno di cordoglio per la prematura morte della concittadina e di vicinanza con i familiari". Il sindaco Francesco Silvestri aggiunge: "Intendiamo mandare un messaggio ai suoi cari, dire loro che non sono soli e metterci a disposizione per quanto ci sarà possibile per aiutarli a superare questo difficile momento".