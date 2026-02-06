Daniela Ruggi, lo "sceriffo" Lanza: "Tornassi indietro starei con lei"

Dopo il ritrovamento del teschio, appoggiato a una trave, di un reggiseno e di una ciocca di capelli riconducibili a Daniela Ruggi, il nuovo sopralluogo mira recuperare altri resti ossei nei pressi del rudere, distante circa 600 metri dalla sua abitazione. "Non sapevo di questa torre e lei non aveva mai parlato", spiega Domenico Lanza che poi si dice "tranquillo" sull'apertura del fascicolo d'inchiesta per omicidio volontario contro ignoti. "Non ci sono elementi, mi hanno usato come capro espiatorio perché forse credevano di aver già preso l'assassino", dice lo "sceriffo". Poi all'inviata del programma di Rete 4 rivolge un appello: "Spero che venga preso e che gli venga dato l'ergastolo".