Modena, uomo ucciso in area di sosta sulla A1 a Castelfranco Emilia

Un uomo di 51 anni residente nel Bolognese è stato trovato morto in un'area di sosta sull'autostrada A1 all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in direzione nord. L'ipotesi è di omicidio: il cadavere presentava una vistosa ferita alla testa. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della polizia di Modena. Il corpo senza vita è stato ritrovato a mezzanotte da un camionista che ha avvertito la polizia.