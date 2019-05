Modena, nuovi scontri al presidio anti-Salvini: un ragazzo ferito

Un ragazzo è rimasto ferito alla testa durante gli scontri a Modena, dove è in corso una manifestazione contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in città per un comizio elettorale. Le forze dell'ordine hanno caricato un gruppo di dimostranti che stava tentando di sfondare il cordone di sicurezza. E' lo stesso presidio dove poche ore prima erano stati lanciati dei sassi e c'erano state cariche di alleggerimento.