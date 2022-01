Modena, gruppo No vax entra in un bar senza mascherina: 15 multati

ansa

Intervento della polizia in un bar alla periferia di Modena, dove un gruppo di attivisti No vax si era introdotto sprovvisto di dispositivi di protezione e di Green pass, pretendendo di consumare. Alla richiesta del titolare di indossare la mascherina, gli attivisti hanno iniziato ad inveire. Gli agenti hanno identificato e multato 15 persone per la normativa anticontagio in vigore.