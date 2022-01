Modena, Fabrizio Corona coinvolto in un incidente stradale: illeso

agenzia

Venerdì pomeriggio, Fabrizio Corona è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È accaduto sull'autostrada del Sole, all'altezza di Castelfranco Emilia, nel Modenese. Come riporta Il Resto del Carlino, l'ex re dei paparazzi sta bene, non ha riportato ferite. Illesi anche gli altri passeggeri e il conducente dell'altro mezzo.