Modena, estorceva denaro a disabile: 8 anni a operatore sanitario

Un operatore sanitario è stato condannato otto anni di reclusione per estorsione aggravata ai danni di un 41enne affetto da sindrome di Down. I fatti risalgono al 2018, quando l'uomo era in servizio in un centro diurno per disabili a Mirandola (Modena). Nello stesso anno l'operatore sanitario era stato arrestato dai carabinieri di Carpi, dopo la segnalazione da parte della famiglia del disabile.