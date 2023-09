Modena, 13enne denuncia: "Molestato dall'allenatore di pallavolo"

La famiglia di un 13enne di Modena ha presentato denuncia contro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di pallavolo, a inizio estate, in riviera romagnola.

Secondo quanto riferito dal giovane, l'uomo, di 52 anni, sarebbe entrato di notte nella sua stanza e lo avrebbe molestato, per poi allontanarsi velocemente. La Procura di Forlì-Cesena, competente per territorio, ha avviato accertamenti. La federazione sportiva ha sospeso l'indagato, in attesa che la situazione venga chiarita.