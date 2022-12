"Troppo bella, vai a fare la modella", vigilessa fa causa al Comune di Cesena | Lei: "Sono stata discriminata"

Una 27enne di Cesena, classificatasi terza al concorso della polizia locale, ha fatto causa al Comune per una presunta discriminazione.

Secondo la commissione che ha giudicato i candidati, la giovane presentava lacune nella preparazione, non raggiungendo le competenze tecniche necessarie per svolgere il servizio in autonomia e per questo non è stata assunta in via definitiva. Di tutt'altro avviso è la 27enne, secondo cui al termine della prova le sarebbero stati rivolti apprezzamenti per la sua bellezza, con inviti a dedicarsi ad altri lavori come la modella. L'amministrazione comunale respinge le accuse.