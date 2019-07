Dopo i forti temporali di martedì sera, il maltempo continua a colpire la zona. A Rimini la guardia costiera ha soccorso e recuperato un bagnante, sorpreso da un improvviso nubifragio. L'uomo, che si era aggrappato a alcune briccole, pali in legno a circa 500 metri dalla riva, è stato recuperato in stato di ipotermia e sotto shock. A lanciare l'allarme, verso le 9:40, è stato un bagnino che ha segnalato la presenza del bagnante, in un'area vietata alla balneazione, vicino a vasche di laminazione del torrente Ausa.



Nell'entroterra, fino a Piacenza, le grandinate hanno creato gravi danni ai campi: la situazione più difficile nelle colture di pomodoro e mais nel Piacentino, di cereali nel Bolognese e di pesche nettarine in Romagna. A lanciare l'allarme è la Coldiretti regionale. A Loiano (Bologna), spiega la confederazione, i danni maggiori li hanno subiti i cereali non ancora trebbiati, mentre nel Cesenate i frutteti "sono stati bersagliati da chicchi di grandine grandi come uova".



A Pescara chicchi di grandine come arance, 18 feriti - A Pescara e su parte della costa abruzzese si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi grandi come arance. Almeno 18 le persone rimaste ferite, tra cui una donna incinta. Il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati.