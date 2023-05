Maltempo in Emilia-Romagna, i soccorsi in diretta a Faenza

Continuano le operazioni di soccorso in Emilia-Romagna a causa dell'ondata di maltempo che ha provocato la morte di 9 persone. "Mattino Cinque" mostra le immagini dei soccorsi a Faenza dove il livello dell'acqua ha sommerso in alcuni punti anche il piano terra delle abitazioni. "Questi sono gli incursori dell'esercito che stanno andando in gommone a consegnare cibo e acqua alle persone che sono ancora in casa e che hanno deciso di rimanere lì perché abitano ai piani alti", racconta l'inviato del programma Marcello Piazzano.

"Stiamo portando viveri di conforto a chi è ancora in casa, e preleviamo chi deve lasciare la propria casa", spiegano i soccorritori che poi fanno sapere che sono circa 30 le persone ancora in casa che non sono state sfollate. "Si tratta di persone di mezza età, giovani, anche qualche bambino ma stanno tutti bene", assicurano e aggiungono che, molto lentamente, l'acqua starebbe defluendo.

Il livello di quasi tutti i fiumi, però, continua a essere sopra la soglia d'emergenza, e sono previste nuove piene che potrebbero mettere a dura prova argini indeboliti o danneggiati. Nella notte nuovi allagamenti sono stati registrati nella zona di Ravenna. Evacuazioni in corso a Castel Bolognese, sempre provincia di Ravenna, dove si è registrato un problema di assenza di acqua potabile. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Danni per qualche miliardo di euro"