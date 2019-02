"La viabilità principale si sta liberando - spiega Muzic - l'acqua sta defluendo e riapriamo man mano le strade", "l'Enel sta intervenendo per la mancanza di elettricità". Il sindaco di Argelato sottolinea che la situazione ad Argelato "è davvero emergenziale". "Non possiamo gestire una situazione di tale disagio ed emergenza per i cittadini se non con forze adeguate", afferma.



Reno in discesa sotto ai livelli d'allarme - Grazie al miglioramento delle condizioni atmosferiche, dopo diverse ore la piena del Reno "sta scendendo sotto i livelli di allarme, anche se con un deflusso molto lento". È il punto della Regione Emilia-Romagna dopo un vertice in prefettura. Circa 350 i residenti coinvolti nel comune più colpito, quello di Castel Maggiore, per 160 famiglie: di queste persone, 80 si sono state registrate al centro di accoglienza per ricevere assistenza, 55 alloggiate in albergo e altre hanno optato per l'autonoma sistemazione. Ad Argelato ci sono state 120 persone evacuate e la frazione di Funo ha accolto 50 persone nel centro di accoglienza allestito ieri. Sono rientrati gli abitanti di Malacappa, evacuati precauzionalmente. Negli altri comuni risulta al momento qualche decina di case isolate a seguito dell'allagamento delle strade.