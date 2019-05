Maltempo, fiume lambisce i binari: sospesa la linea Bologna-Rimini

Il Savio è poi esondato intorno alle 9:30: due persone in difficoltà, tra cui una disabile, sono state già soccorse, e le squadre fluviali dei pompieri stanno effettuando controlli per verificare che non ci siano persone bloccate nelle abitazioni.



Allerta anche nel Modenese per i fiumi Secchia e Panaro - Oltre che nel Forlivese, in Emilia-Romagna è allerta anche nel Modenese, dove i fiumi Secchia e Panaro e il torrente Tiepido sono in piena e rischiano l'esondazione. I comuni più interessati dall'ondata di piena sono Modena, Campogalliano, Soliera, Bastiglia e Bomporto, dove la popolazione, per motivi precauzionali, è stata invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Il sindaco di Campogalliano ha invece disposto già nella serata di domenica provvedimenti di evacuazione dei residenti nell'area a valle della cassa di espansione. Chiusi diversi ponti in provincia (Ponte Alto, dell'Uccellino, del Navicello, Curtatona, Gherbella) e disposta per ragioni di sicurezza la chiusura delle scuole di Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara.



Ravenna, superati i livelli di allerta per il Savio, il Montone e il Lamone - Allerta piene anche nel Ravennate, dove Savio, Montone e Lamone hanno superato i livelli d'allerta, mentre il Ronco è sotto osservazione. Anche in queste zone la popolazione è stata invitata a non accedere a capanni e canali di raccolta della portata maggiore dei corsi d'acqua.



Frane e smottamenti nel Bolognese - Frane, smottamenti e allagamenti sono segnalati anche in molte zone del Bolognese. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un'area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell'Imolese. A quanto risulta non si tratta di una zona abitata e non ci sarebbero state per il momento evacuazioni di persone. Anche il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di domenica, allagando alcune strade fra Bazzano (chiusa la via Paolazzo) e Monteveglio. In mattinata il livello dell'acqua ha iniziato a diminuire.



Nel territorio della Valsamoggia sono segnalate diverse frane, in particolare a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della provinciale 27 in località Goccia e in altre strade è stato istituito il senso unico alternato. I vigili del fuoco di Bologna hanno svolto decine di interventi e sorvolato anche con l'elicottero le zone colpite. Impegnate le forze dell'ordine e la protezione civile regionale