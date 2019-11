Maltempo: fiume Idice esonda nel Bolognese, due famiglie evacuate a Roma

Continua l'ondata di maltempo che da giorni si sta abbattendo sull'Italia. Nel Bolognese il fiume Idice è nuovamente esondato nel territorio di Budrio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. A Lanuvio, alle porte di Roma, due famiglie sono state evacuate per il pericolo di uno smottamento del terreno dopo che in strada si è aperta una voragine in corrispondenza della rete fognaria.