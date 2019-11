Maltempo, esonda il torrente Idice nel Bolognese: evacuazioni

Il torrente Idice ha rotto un argine ed è esondato nella zona di Budrio, nel Bolognese. Le autorità hanno quindi ordinato l'evacuazione per almeno un centinaio di persone. Il Comune ha raccomandato ai cittadini di non recarsi sul posto e di usare "la massima prudenza negli spostamenti sulle strade segnalate come punti critici". E' stato inoltre allestito un centro di soccorso all'interno del Palasport comunale.