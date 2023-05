Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, gialla in altre dodici Regioni

Il sindaco di Ravenna: "Monitoraggi sugli alvei fluviali" Già nella serata di martedì, il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, aveva annunciato "monitoraggi con i volontari su tutti gli alvei fluviali potenzialmente coinvolti con elementi di fragilità e problematiche che non sono percettibili, ma che si sono accumulate negli ultimi giorni a seguito delle piene. Abbiamo attivato un sistema di messaggistica per tutti i cittadini".

"Vi telefoneranno, riceverete messaggi, sono messaggi del Comune di Ravenna per avvisarvi rispetto all'andamento dell'emergenza - ha precisato il sindaco -. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione, non avvicinarsi agli alvei fluviali, monitorare le allerte che escono e mettere in campo tutte le azioni di cautela e precauzione prima che l'allerta si verifichi. Nel momento in cui si dovesse verificare un allarme preciso e specifico e contingente sul territorio, bisogna seguire le istruzioni e non mettere in campo altri comportamenti: salire ai piani elevati, non andare in macchina, non scendere nei seminterrati. Perché purtroppo negli eventi meteorologici tragici che hanno coinvolto l'Italia negli anni passati, quasi sempre le fonti di pericolo sonoa rrivate da comportamenti sconsiderati o sbagliati nel momento in cui si verificava l'allarme".