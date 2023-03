Luzzara (Reggio Emilia), botte e insulti a moglie e figlia: allontanato da casa

Botte, maltrattamenti e insulti nei confronti della moglie e di una figlia minorenne a Luzzara (Reggio Emilia).

Sono i comportamenti, andati avanti per cinque anni, che hanno portato i carabinieri a denunciare per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale ed eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti di un uomo di 36 anni. Il provvedimento è scattato dopo che la moglie si è decisa a denunciare i fatti alla stazione dei carabinieri: vessazioni fisiche e psicologiche, schiaffi, insulti e minacce di morte accusando la donna di non avergli dato un figlio maschio, rapporti sessuali violenti con l'intenzione di farla abortire. Maltrattamenti anche nei confronti di una delle due figlie.