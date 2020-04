La musica come terapia per chi è in prima linea contro il coronavirus: due chirurghi suonano e cantano i Radiohead

Non sono i primi, a riprova che la musica è terapia pure per i tanti sanitari in prima linea nella lotta al coronavirus. Così anche due chirurghi dell'ospedale di Castel San Giovanni, nel Piacentino, a fine turno sciolgono la tensione cantando e suonando. E la loro performance finisce su Facebook. A renderla pubblica la pagina della Ausl di Piacenza che celebra i due medici-musicisti alle prese con "Creep" dei Radiohead: "Un messaggio di gioia e speranza in un momento difficile".