Incidente in un cantiere sulla A15 a Parma, morto un operaio

Ansa

Un operaio 53enne è morto giovedì sera, travolto da una ruspa in retromarcia in un cantiere dell'autostrada A15 a Parma. Si tratta di un cantiere per la realizzazione della "Tibre", l'infrastruttura che collegherà l'A15 con l'Autobrennero. L'operaio, residente in provincia di Reggio Emilia, era dipendente di un'azienda del settore edile del Modenese.