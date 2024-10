Inchiesta su affidi, assolto l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti

Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano ed esponente Pd, è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza. Rispondeva di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale. Carletti nel 2019 venne anche arrestato e finì ai domiciliari, nell'ambito dell' inchiesta "Angeli e Demoni" che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le scorse regionali in Emilia-Romagna.