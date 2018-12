Igor chiede 2.500 euro per confessare gli omicidi | La vedova del tabaccaio: "l'ergastolo l'hanno dato a me"

Vuole confessare tutti gli omicidi che ha commesso in Spagna ma per rilasciare una piena e totale confessione, Igor il Russo, avrebbe chiesto in cambio 2.500 euro . Il criminale ha scritto una lettera dal carcere a una giornalista spagnola per comunicargli le sue intenzioni e per iniziare una trattativa economica: “Possiamo collaborare – ha scritto – posso darmi maggiori informazioni però questo ha un prezzo. Gli affari sono affari ”. Una lettera che in Italia ha suscitato l'indignazione dei parenti delle vittime .

Norbert Feher, alias Igor il Russo, lo scorso dicembre a Teruel, in Spagna, ha ucciso due agenti di polizia e un allevatore incontrato nel corso della sua lunghissima fuga. Igor scappava dalla polizia italiana che da mesi lo cercava per gli omicidi del tabaccaio di Budrio, Davide Fabbri e del volontario Valerio Ferri. Subito è arrivato il commento della vedova di Fabbri che in lacrime ha dichiarato: “Una persona così non dovrebbe essere più ascoltata. Più la ascoltano e più ci fanno male. L’ergastolo lo hanno dato a me”.



In carcere Igor il Russo non ha contatti diretti con il mondo esterno se non attraverso la corrispondenza: “Sono totalmente isolato da tutti – ha scritto – quindi non ho informazioni su quello che sta succedendo fuori. Se accetterete la proposta potrei rimettere a posto i tasselli che mancano e dare risposte che neanche la polizia conosce”.