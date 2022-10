Gas, Bonaccini: "Presto ok al rigassificatore, è bisogno Paese"

Il costo del gas può essere abbattuto installando un rigassificatore in Emilia Romagna.

Ne è convinto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "La Toscana ha già detto sì al rigassificatore, noi lo faremo tra pochi giorni - ha spiegato alla direzione del Partito democratico -. Due rigassificatori in due Regioni a guida Pd e centrosinistra che si caricano sulle spalle un bisogno del Paese per far sì che non si dipenda più da Putin e per far abbassare le bollette più avanti".