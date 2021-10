Frontale tra due auto nel Bolognese: grave una bimba di 5 anni

Ansa

Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra due utilitarie avvenuto sulla provinciale Valle dell'Idice a Mercatale di Ozzano Emilia, nel Bolognese. Su una delle auto viaggiava la bimba che nell'urto sarebbe stata sbalzata in avanti. Soccorsa dal 118, è stata portata all'ospedale Maggiore e ricoverata con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite.