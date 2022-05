29 maggio 2022 14:58

Rimini, classe in gita 40 anni dopo la Maturità: è la prof di italiano a fare l'appello

" Tra ricordi e risate è stato bello rivedersi", scrive su Facebook Mauro Frisoni pubblicando le immagini della "rimpatriata" della 5°B del Liceo Scientifico A.Serpieri di Rimini, quarant'anni dopo la Maturità. Per l'occasione è stata organizzata una gita ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Prima di salire sul bus che avrebbe portato la classe a destinazione, l'insegnante di Italiano del tempo, la professoressa Forlani, ha fatto l'appello. "È stato bello ed emozionante - continua Frisoni. - Grazie soprattutto ai nostri professori che hanno voluto condividere questa bella giornata e grazie ai miei ex compagni". "Sono contenta nel vedervi allegri e capaci di stare bene assieme; ricordo che eravate così anche quarant’anni fa e che, seppur nelle difficoltà, sapevate rimanere uniti, pronti a comprendervi e ad accettarvi l’un l’altro. Vi auguro di rimanere così ancora a lungo e, in questa società che purtroppo si sta degradando, siete un segno di speranza e di positività", ha commentato la docente come riferisce Rimini Today.