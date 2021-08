02 agosto 2021 15:19

In Emilia alla Festa dell'Unità tortellini, lambrusco... e vaccino

Alla Festa dell'Unità di Bosco Albergati, a Castelfranco Emilia (nel Modenese), è stata registrata un'alta partecipazione di giovani: sono arrivati non solo per le serate di musica e piatti della tradizione, ma anche per effettuare la vaccinazione anti-Covid presso la postazione mobile predisposta dall'Usl.