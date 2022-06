11 giugno 2022 15:00

Elicottero scomparso sul monte Cusna: le vittime

A bordo dell'elicottero decollato giovedì mattina dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca), diretto nel Trevigiano, e schiantatosi sull'Appennino tosco-emiliano, sulle cime del Cusna (Reggio Emilia), c'erano in totale sette persone. Il pilota, veneto di Padova, Corrado Levorin, di 33 anni, e sei passeggeri, quattro manager turchi e due libanesi: Serhat Kenar, Arif Cez, Ucak Ilker, Altug Erbil, (dipendenti dell'azienda turca Eczacibasi), Kreidy Chadi e Tayak El Tarek (rispettivamente della ditta Sanita e Gespa del gruppo libanese Indevco). I sei imprenditori erano stati a It's Tissue, la fiera internazionale dell'industria cartiera a Lucca.

In evidenza, tra tutte, la storia dell'imprenditore Tayak El Tarek, 55 anni, che aveva perso la moglie nell'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020.