Forlì, un operaio di 50 anni muore travolto da un muletto

Un operaio di 50 anni, Cristian Pasini, è morto travolto da un muletto mentre stava spostando alcune merci nel piazzale di un supermercato.

Il tragico incidente è accaduto in un punto vendita in centro, a Forlì, dove il mezzo che stava manovrando si è ribaltato, per cause ancora da accertare. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al trauma center dell'ospedale di Cesena, dove è morto poco dopo per i gravi traumi da schiacciamento subiti.