Flavia Franzoni Prodi, il cardinale Zuppi ai funerali a Bologna: "Scelse di vivere il mondo a partire dai poveri"

Lo ha detto il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi , durante l'omelia ai funerali della moglie dell'ex premier Romano Prodi. "È giusto ricordare - ha aggiunto Zuppi - come con Achille Ardigò e altri Flavia scelse una branca della sociologia vicino alla marginalità e che, per certi versi, verifica e corregge le decisioni anche degli effetti degli economisti: certi tagli alla spesa ad esempio con conseguenze spesso lasciate ai più fragili o chi viene dopo". Presenti alla cerimonia molte figure di spicco del mondo politico: da Enrico Letta a Mario Monti.

Le parole del cardinale Zuppi Flavia Franzoni Prodi "mite lo è sempre stata, con quel radicalismo dolce che era la sua fermezza e che la coinvolgeva intimamente alle vicende dei suoi e del suo prossimo", ha osservato l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, in un passaggio della sua omelia per il funerale della moglie dell'ex presidente della Commissione europea e del Consiglio. "Amava i piccoli, era riservata - ha aggiunto - In un mondo spesso sguaiato, di vanagloria, che riduce l'amore ad apparenze, Flavia preferiva la solida vicinanza e la delicatezza - ha sottolineao - partendo proprio dai più fragili, legandosi a loro nella sua ricerca anche accademica che non era chiusa nei corridoi, ma facendo dei luoghi dell'umanità le vere aule in cui imparare e vivere, da studiare con cuore e intelligenza, per sentire l'urgenza di cambiare e per trovare le soluzioni".

"Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L'amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l'anima. È un legame abbondantemente d'oro che ha legato Flavia a Romano, dove si confonde la metà dell'uno alla metà dell'altro. Dove lo sguardo li univa tanto da sembrare che non ci fosse, ma c'era".

Bersani: "E' stata una grande ispiratrice" "Un pezzo del Romano che conosciamo è da lei: siamo qui per salutarla e per dire a Romano che non è da solo". Così l'ex segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani, prima di partecipare a Bologna ai funerali alla moglie dell'ex premier Prodi che "è stata una grande ispiratrice".

Bernini: "Una grande donna, studiosa e amica" "Flavia Franzoni Prodi era una persona che ho apprezzato e stimato moltissimo come donna, come compagna come studiosa come amica di famiglia". Lo ha affermato la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, al suo arrivo alla chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. "Per tanto tempo mio marito ed io siamo stati vicini di casa- ha aggiunto - Sono venuta a salutarla, a portare il mio cordoglio Romano Prodi. Comprendo il vuoto perché Flavia Franzoni è stata la vera compagna di una vita. Sono qui non certo per colmare il vuoto, che è incolmabile, ma per essere vicino a lui e alla sua famiglia".

Monti: "Una persona unica" "Abbiamo avuto tante tante occasioni per vedere il modo di essere di Flavia Prodi, sempre discreto, sempre dedito agli altri e sempre capace di dare orientamento e serenita'. Una persona veramente unica e una coppia unica". E' il messaggio di cordoglio dell'ex presidente del Consiglio, Mario Monti, giunto a Bologna per partecipare ai funerali.

Montezemolo: "Attenta alle persone più deboli" "Era attenta alle persone più deboli, che avessero più bisogno. Sono felice di essere qui a renderle omaggio". E' quanto ha detto Luca Cordero di Montezemolo a margine delle esequie.

Don Ciotti: "Era una donna umile e attenta" "Flavia Franzoni era una donna molto umile, molto attenta e molto impegnata. Abbiamo condiviso con lei tanti momenti, in questa simbiosi forte, profonda, di amore con Romano". Lo ha detto il fondatore e presidente di Libera, don Luigi Ciotti, presente ai funerali nella Chiesa di San Giovanni in Monte, per portare il proprio cordoglio all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. "Prodi è un uomo che la politica l'ha vissuta proprio come servizio per il bene comune", ha aggiunto don Ciotti.

Il messaggio di D'Alema Flavia Franzoni Prodi "ha vissuto tutto il suo impegno, la sua fede religiosa, il suo impegno civile a servizio degli altri". Lo ha detto l'ex premier Massimo D'Alema.