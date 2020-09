Ferrara, mette like a un post che inneggia a Hilter: indagato consigliere della Lega

Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara, è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. L'uomo, che è anche poliziotto e sindacalista del Sap, aveva messo un "mi piace" a un post che inneggiava a Hitler e ai forni crematori. E' stato perquisito assieme a Marco Faccini, autore del post, che era stato scritto per attaccare il cantante Sergio Sylvestre.