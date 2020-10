Ferrara, mazzette per false revisioni: 7 arresti e 200 indagati

lapresse

La polizia stradale e la guardia di finanza di Ferrara hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip a carico di dipendenti della Motorizzazione civile e imprenditori, coinvolti in un presunto giro di mazzette per falsificare l'esito di revisioni di mezzi di trasporto non idonei alla circolazione. Sono oltre 200 le persone indagate.