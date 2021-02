Ferrara, Igor il russo condannato a 20 anni per rapine del 2015

ansa

Il tribunale di Ferrara ha condannato a 20 anni Norbert Feher, conosciuto come "Igor il russo", per le rapine commesse nel Ferrarese durante l'estate 2015, due anni prima degli omicidi per i quali è stato condannato all'ergastolo. Il serbo è attualmente detenuto in Spagna, dove è stato arrestato nel dicembre 2017 dopo 8 mesi di latitanza, ed è in carcere anche per altri tre omicidi e due tentati omicidi.