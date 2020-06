Ferrara, detenuto spogliato e picchiato: 3 agenti accusati di tortura

Tre agenti di polizia penitenziaria sono accusati a Ferrara del reato di tortura per aver fatto spogliare e aver picchiato in cella un detenuto. Per loro la Procura ferrarese ha chiesto il rinvio a giudizio e l'udienza preliminare è fissata per il 9 luglio. Dopo i fatti, che risalirebbero al 30 settembre, l'uomo è stato trasferito a Reggio Emilia.