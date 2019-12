Caso Cucchi, due cc si costituiscono parte civile contro colleghi

Due carabinieri, imputati al processo sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, hanno annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di altri due loro colleghi co-imputati per il reato di falso ideologico. I due militari, entrambi tenenti colonnelli, secondo i legali, avrebbero ricevuto dai loro superiori in grado disposizioni di modifica di alcuni atti.