Femminicidio a Bologna, la sorella della vittima: "Era al telefono con me quando Padovani l'ha uccisa"

È ancora sotto shock Stefania Matteuzzi, la sorella della 56enne Alessandra, uccisa martedì sera a Bologna a colpi di mazza dall'ex compagno Giovanni Padovani.

Stefania ha raccontato di essere stata al telefono con lei al momento dell'aggressione: "Ho sentito le urla, perché lei è scesa dalla macchina e ha iniziato a urlare come una pazza, dicendo 'No Giovanni, ti prego, aiuto'. Io che ero al telefono ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito, perché io abito purtroppo a 30 chilometri", ha raccontato. "Alla fine l'ha massacrata di botte, perché non è riuscita neanche a entrare dentro al portone", ha continuato.