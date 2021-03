Faenza, lanciano sassi sulle auto in corsa: fermati due 12enni

lapresse

Due 12enni sono stati sorpresi dalla polizia locale mentre lanciavano sassi da un cavalcavia di Faenza. Il controllo degli agenti è scattato dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato di essere stati colpiti dai sassi. Fortunamente i ragazzi non hanno provocato incidenti. Per la loro età i due non possono essere perseguiti mentre per le famiglie è scattata la sanzione di 400 euro a testa per non aver fatto rispettare ai figli le norme anti-Covid.