Emilia-Romagna, Figliuolo: "Colpito dal territorio sfregiato dall'alluvione"

Il generale Francesco Figliuolo , commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna , ha sorvolato con il presidente Stefano Bonaccini le aree che a metà maggio sono state colpite dall'alluvione.

Pensare a famiglie e imprese - "È chiaro che adesso è cogente l'intervento su famiglie e imprese, sui settori produttivi, questa è la Food valley: sorvolando abbiamo visto un bellissimo territorio, delle piantagioni veramente eccezionali e quindi l'impegno sarà massimo", ha detto il commissario per la ricostruzione. Secondo Figliuolo in questo momento "bisogna ascoltare le esigenze per poi fare, nella maniera più condivisa possibile, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, e fare interventi di primo tempo". Ma, ha aggiunto, serve "anche pensare alla messa in sicurezza, perché oggi questi fenomeni estremi che stiamo vedendo vanno tenuti nel conto perché bisogna poi fare degli interventi di ricostruzione, non solo privata, ma anche pubblica, infrastrutture per la messa in sicurezza del territorio".

Sintonia con Giorgia Meloni - Se i lavori verranno fatti "in maniera ottimale" si trarranno dei benefici "per i cittadini e anche economici", ha spiegato ancora. Figliuolo ha poi garantito che con il premier Giorgia Meloni "c'è assoluta sintonia. Quando ci sono queste ricostruzioni, se vengono fatte in maniera ottimale mettendo a terra le risorse e traendone i benefici che sono quelli di fare delle opere che valgono nel tempo" allora ci sarà "anche un ritorno economico.

L'importanza degli specialisti - Il commissario ha poi detto di aver parlato anche "col magnifico rettore dell'Università di Bologna, che ha già messo in campo dei gruppi di lavoro specifici" per la definizione di un piano "che ci permette di avvalerci di queste professionalità. Io ritengo che gli specialisti sul territorio siano quelli che meglio comprendono questi fenomeni e più li hanno a cuore", ha concluso.